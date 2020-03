Nie będzie ogłoszenia wyniku 28. Finału WOŚP w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jerzy Owsiak odwołał zaplanowane na niedzielę w Szczecinie ogłoszenie wyników zbiórki 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Jak podaje fundacja na swojej stronie internetowej, to z powodu wykrytych w naszym regionie przypadków zarażenia koronawirusem.



W sobotę do szpitala na Arkońskiej trafiła para ze Stargardu, która niedawno wróciła z Włoch. To pierwszy potwierdzony przypadek wirusa z Chin w naszym regionie. Stan pacjentów jest dobry.



Wyniki zbiorki WOŚP poda w niedzielę na konferencji w Warszawie.