Koronawirus dzieli scenę polityczną. Dyskusja w Kawiarence Politycznej

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin] Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

O ujawnionych zarażaniach koronawirusa w Polsce dyskutowali goście "Kawiarenki Politycznej". Spośród sześciu potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego tym wirusem, dwa ujawniono w naszym województwie.

Dawid Krystek z SLD uważa, że w sprawie koronawirusa powinniśmy uczyć się od innych.



- Widzimy, że we Włoszech, gdzie mają największy problem z koronawirusem, jednak władze państwowe stanęły na wysokości zadania. Imprezy masowe są odwoływane, mecze piłkarskie na które przychodziło po kilkadziesiąt tysięcy ludzi odbywają się bez udziału publiczności. Chyba każdy dzisiaj powinien sam zdecydować, czy chce iść np. na koncert na który przyjedzie kilka tysięcy ludzi - Krystek.



Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że trzeba zachować zdrowy rozsądek.



- Ale tez nie bagatelizować. Wiem, że to może wydawać się trudne, patrząc na skalę, jak problem koronawirusa rośnie. Przede wszystkim zachowajmy ostrożność, podstawę higieny - jak mycie rąk, bezpiecznego dystansu. Na razie to wystarczy, biorąc pod uwagę jaką mamy skalę problemu - mówi Słowik.



Leszek Dobrzyński poseł PiS uważa, że nie wiemy jeszcze jak koronawirus rozprzestrzeni się w Polsce.



- Nie wiemy jaki może mieć wpływ na gospodarkę, gdyby dalej się rozszerzał. Chcielibyśmy żeby on wraz z sezonem grypowym, gdzieś tam sobie po prostu zniknął. I tych niewiadomych jest sporo - mówi Dobrzyński.



Według najnowszych danych Głównego Inspektora Sanitarnego, na koronawirusa zachorowało już 102 tysiące osób. Zanotowano blisko 3000 zgonów. W Europie wirus najbardziej rozprzestrzenił się we Włoszech, gdzie potwierdzono ponad 4,6 tys. przypadków.