Dzień Kobiet inaczej - sadzili bratki na pl. Gałczyńskiego [ZDJĘCIA]

Zasadź kwiat na Dzień Kobiet - to pomysł szczecińskich licealistek, aby zamiast ciąć kwiaty - posadzić je i ozdobić nimi Szczecin. Bratki sadzono na pl. Gałczyńskiego w Szczecinie.

- Chciałyśmy stworzyć szczecinianom możliwość zrobienia ciekawszego prezentu na Dzień Kobiet niż zwykle. Dawanie ciętych kwiatów to trochę nudny pomysł i mało trwały dlatego uznałyśmy jeżeli możemy, to wymyślimy coś nowego - powiedziała reporterowi Radia Szczecin 17-letnia Matylda Godlewska. jedna z organizatorek akcji.



- To świetny pomysł, robią to młodzi ludzie, dziewczyny, to niesamowite, że im się chce, że wszystko same zorganizowały, ze zaprosiły szczecinian - przyznała jedna z pań obecnych na pl. Gałczyńskiego.



- Rewelacja! Proszę zobaczyć ile jest tu radości - ocenił kolejny ze spacerowiczów.



- Jak się rozdaje kwiaty, to trochę się je marnuje, bo po trzech dniach zwiędną, a tu będą rosnąć. A tu jak się będzie przechodzić to będzie można powspominać - dodała jedna z pań.



Podczas akcji FLOWhER zostało powadzonych 500 bratków na pl. Gałczyńskiego w Szczecinie.