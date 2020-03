RSnW: Ruszył nabór do szczecińskich przedszkoli

Fot. pixabay.com / _Alicja_ (CC0 domena publiczna)

Po raz pierwszy kryterium w rekrutacji będzie to, czy dziecko było szczepione. Mówiła o tym w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" Leonarda Rożek, główny specjalista w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Szczecinie.

Uchwałę w tej sprawie przyjęli radni w lipcu ubiegłego roku. To po to, by zmotywować rodziców do szczepienia maluchów.



O miejsce w miejskim przedszkolu mogą ubiegać się dzieci urodzone w latach 2014-217.

Rekrutacja będzie miała dwa etapy.



W pierwszym pod uwagę brane będą m.in. sytuacja rodzinna; np. jak liczna jest rodzina, czy dziecko przebywa w pieczy zastępczej lub jest niepełnosprawne.



- Obowiązują dwie uchwały; pierwsza wprowadziła nowe kryterium, którym jest punktowanie dzieci, które odbyły obowiązkowe szczepienia lub posiadają długotrwałe odroczenie ich wykonania - tłumaczyła Leonarda Rożek.



Druga uchwała dotyczy bliskości zamieszkania i miejsca pracy rodziców od przedszkola.



- Mam duże wątpliwości, co do tych odroczeń: czy to są naprawdę dzieci odroczone z powodów zdrowotnych czy są to odroczenia wypisane na pół roku, potem kolejne pół ale tak naprawdę na prośbę rodziców - komentowała dr Beata Litwińska, pediatra, neonatolog.



Rekrutacja potrwa do 27 marca. Dla dzieci przygotowano 4 tys. miejsc.