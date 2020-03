Szczecinianie postanowili wejść na Śnieżkę. W samych szortach

Fot. Facebook Ruska Bania Szczecin

Zazwyczaj robi się to w grubej kurtce, śniegowcach i bieliźnie termoaktywnej, a oni zrobią to w samych szortach. We wtorek właśnie w takim stroju Śnieżkę będzie zdobywać kilkanaścioro szczecinian.

Wyprawę organizuje klub Zimnolubnych, robią to już po raz 13. Wszystko po to by przekonać, że zimno może leczyć duszę, ciało i można je pokochać - mówi Adam Hałaczkiewicz z klubu Zimnolubnych.



- Zimno daje wiele korzyści. Przede wszystkim człowiek wzmacnia swoją odporność, jest bardziej energiczny. Jeśli ktoś cierpi na jakieś drobne dolegliwości, to łatwiej jest je pokonać. W przypadku osób starszych jakieś bóle reumatyczne, też łatwiej się jest ich pozbyć. Daje przede wszystkim dużo radości, poczucia własnej siły i wartości. Zwłaszcza w momencie, jak się okazuje, że człowiek jest odporny na takie niekorzystne warunki - mówi Hałaczkiewicz.



Anna Witkowska dodaje, że potrzebne jest jednak dobre przygotowanie.



- Absolutnie nie podchodzimy do tego jako do akcji, która jest brawurą. Na taką wyprawę mogą pójść osoby, które są do tego przygotowane. Czyli takie, które mają dosyć dobra kondycję fizyczną. Nie wychodzimy na szlak bez niezbędnego ubrania w plecaku - mówi Witkowska.



Zdobycie Śnieżki powinno zając kilka godzin. Według prognoz temperatura na szczycie ma sięgać 3 stopni poniżej zera, ta odczuwalna jednak będzie znacznie niższa.