Akcja szczecinskich licealistek - namawiają do odpowiedzialnego kupowania ubrań

Odwiedzają szczecińskie szkoły i przekonują, żeby kupować ubrania odpowiedzialnie. To Karolina i Julia - dwie licealistki, które chcą nas skłonić do zmiany przyzwyczajeń i rezygnacji z kupowania ubrań uszytych przez ludzi, którzy nie dostają za swoja pracę godnego wynagrodzenia - na przykład w Bangladeszu czy w Chinach.

Alternatywą może być kupowanie odzieży używanej lub droższej, ale lepszej jakości i wyprodukowanej w krajach, w których pracownicy są odpowiednio opłacani.



- Musimy mieć większą świadomość w jakich warunkach pracują pracownicy, którzy szyją te ubrania w fabrykach. To jest główny aspekt naszego projektu, czyli to, jak nasze wybory mogą wpłynąć na to, jak żyje się innym ludziom. Mówimy o takich alternatywach jak second handy czy po prostu przerabianie tego, co mamy w swojej szafie i danie temu drugiego życia - tłumaczy jedna z licealistek.



W ramach akcji Karolina i Julia organizują warsztaty z przerabiania starych ubrań, które odbędą się w czwartek w kawiarni Bardzo Dobrze przy Końskim Kieracie. Szczegóły można znaleźć pod profilem facebookowym Dress Slow, Go Fast.