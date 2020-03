Wniosek o przesłuchanie Sławomira Neumanna w aferze kopertowej

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Dziennikarze oskarżeni przez marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w związku z tak zwaną aferą kopertową, domagają się przesłuchania Sławomira Neumanna w charakterze świadka.

Pozwani przez Tomasza Grodzkiego redaktor naczelny tygodnika "Gazeta Polska" Tomasz Sakiewicz i Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin poinformowali przed siedzibą warszawskiego sądu, że chcą też wprowadzenia jawności rozprawy.



Tomasz Sakiewicz powiedział, że Sławomir Neumann - obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej, powinien być przesłuchany w związku z jego wypowiedziami z 2018 roku, w których gwarantował politykom Platformy Obywatelskiej nietykalność ze strony wymiaru sprawiedliwości.



- Chcemy wiedzieć, czy ta wypowiedź dotyczyła tylko roku 2018 i wyborów samorządowych, czy również układy, które wtedy politycy Platformy zawiązali, dotyczą ich dzisiejszych działań. Czyli np. tego procesu. Bez upewnienia się, że nie mamy procesu ustawionego przez polityków Platformy, nie ma sensu w ogóle udawać, że mamy do czynienia z realnym procesem. Poza tym chcielibyśmy wiedzieć, czy te układy dotyczą prokuratury w której np. toczy się śledztwo wobec marszałka Grodzkiego. Wolelibyśmy być pewni, że jego sprawa będzie uczciwie rozpatrzona. Tym bardziej, że byłoby dziwne, gdyby jedynymi skazanymi w sprawie tak gigantycznej korupcji byli dziennikarze - mówił Sakiewicz.



Uzasadniając wniosek o wprowadzenia jawności rozprawy Tomasz Duklanowski powiedział, że osoby zeznające w tej sprawie opowiadały o niej na antenie Radia Szczecin, podając swoje dane osobowe.



- Większość tych relacji została u nas zamieszczona. Chcielibyśmy żeby ten proces, który wytoczył nam marszałek Tomasz Grodzki, odbywał się nie przy drzwiach zamkniętych, tylko by też był dostępny dla dziennikarzy. Żeby zostali na ten proces wpuszczeni. Wszystko wskazuje na to, że marszałek Grodzki będzie chciał wyłączenia jawności tak, żeby nikt nie widział co się dzieje na sali rozpraw. Natomiast my nie mamy nic do ukrycia. Chcielibyśmy żeby ten proces był relacjonowany - mówił Duklanowski.



Tomasz Duklanowski powiedział, że wyjaśnienia w sprawie marszałka Senatu złożyły 73 osoby. Zostały one przesłuchane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, które prowadzi śledztwo w tej sprawie. Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Szczecinie.