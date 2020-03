Radny PO: urlop we Włoszech marszałka Senatu to "drobna wpadka"

Drobna wpadka - tak wojewódzki radny Platformy Obywatelskiej dr Andrzej Niedzielski komentuje zachowanie marszałka Senatu.

Prof. Tomasz Grodzki wybrał się na urlop do Włoch w czasie epidemii koronawirusa. Nie polecałbym nikomu takich podróży - tłumaczył w "Samorządowej Przeplatance" Radia Szczecin partyjny kolega a także lekarz Andrzej Niedzielski.



- Drobna wpadka. Myślę, że to ułożyłbym na bazie wszystkich sytuacji. W jakimś sensie także i mentalnie nie docenialiśmy powagi sytuacji - mówi Niedzielski.



Radny PO pochwalił ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego za działania związane z walką z koronawirusem.



- Jeżeli mówimy o rządzie to na wysoką ocenę i notę zasługuje pan minister Szumowski. Fachowiec i lekarz. Widzę, że stara się panować nad sytuacją, także przedstawiając ją społeczeństwu w takim zakresie i barwach, jak ona rzeczywiście jest - mówi Niedzielski.



Do tej pory w Polsce zdiagnozowano koronawirusa u 51 osób. Jedna pacjentka, po kilku dniach przebywania w szpitalu w Poznaniu, zmarła.