Hybrydy na szynach w Zachodniopomorskiem

Zachodniopomorskie - jako pierwsze województwo w Polsce - kupi hybrydowe pociągi. W piątek ogłoszono przetarg na zakup dwóch pojazdów. W sumie może być ich 12.

To rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne - podkreśla marszałek województwa zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz.



- Na Pomorzu Zachodnim mamy sporo takich tras, które mają charakter łączony; pół trasy to odcinek zelektryfikowany, a pół: nie. Obecnie mogą tam jeździć tylko pojazdy o napędzie spalinowym. W tym przypadku moglibyśmy wykorzystać na odcinkach zelektryfikowanych napęd elektryczny, a następnie przełączać się na napęd spalinowy - zapowiada Geblewicz.



W czwartek województwo podpisało umowę na sprzedaż trzech starszych składów. Termin składania ofert mija 21 kwietnia.



Dzięki hybrydom będzie można do rozkładu jazdy wprowadzić bezpośredni pociąg relacji Szczecin - Kołobrzeg - Koszalin. Będą też mogły obsługiwać Szczecinek - Runowo Pomorskie



Województwo Zachodniopomorskie na inwestycje taborowe w latach 2010-2018 wydało łącznie ponad 1 mld zł.



Termin realizacji zamówienia to lata 2020-22.