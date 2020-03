Miasto chce zawiesić opłaty za żłobki i przedszkola

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Naszym celem jest niepobieranie opłat za żłobki i przedszkola, jednak formalnie niezbędna do tego jest uchwała rady miasta. Ta zapadnie w najbliższych dniach, gdy będzie można zwołać internetową sesję Rady Miasta - poinformował prezydent Szczecina Piotr Krzystek.

- Nie będą pobierane opłaty za czas usprawiedliwionej nieobecności dzieci, a więc za czas niefunkcjonowania żłobków i przedszkoli. Czekamy na instrumenty rządowe, które pozwolą nam w sposób legalny przeprowadzać sesje przy użyciu elektroniki. Mam nadzieję, że uda się to w najbliższych dniach. Szykujemy się do zwyczajnej sesji, wówczas te kwestie zostaną rozwiązane. Tak jak i formalnie zawiesimy wówczas strefę płatnego parkowania - zapowiedział prezydent miasta.



Biletów za strefę nie trzeba kupować od środy. Jako, że nie było możliwości prawnych jej zawieszenia, po prostu kontrolerzy nie wychodzą na ulice.



Dokładnie tydzień temu miała się odbyć sesja Rady Miasta, na której radni mieli podjąć uchwałę m.in. o zwieszeniu strefy. Jednak u jednego z radnych wykryto koronawirusa, więc sesję odwołano.



Internetowe sesje budzą wiele wątpliwości. Trwa spór o to, czy głosowanie zdalne jest zgodne z obowiązującym prawem. Prawnicy nie są zgodni w tej sprawie.



Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker poinformował, że w ramach tarczy antykryzysowej mają nastąpić zmiany dopuszczające zdalne głosowanie w samorządach.



Tymczasem w związku z rozwijającą się sytuację epidemiczną w kraju, wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc poinformował w piątek jednostki samorządu terytorialnego, że nie ma przeszkód, by radni podejmowali decyzje w postaci aktów prawa miejscowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu umożliwiającego zdalne podejmowanie uchwał. Będą one podlegać takiemu samemu nadzorowi prawnemu, jak te podejmowane w tradycyjny sposób.

oplaty