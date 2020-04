6.04.2020 Stan epidemiczny. Dzień dwudziesty drugi - Police [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To już ponad trzy tygodnie. Ponad trzy tygodnie przeklęty SARS-CoV-2 nie chce odpuścić. A jednak Police trzymają się dzielnie...

W trwającym nieco pona dwie i pół minuty filmie zobaczyć można 35 osób. Około, i nie licząc tych, które przejechały w samochodach czy autobusie. 35 osób. Pierwsza pojawia się mniej więcej w 40 sekundzie filmu. Może w 30 jeśli ktoś obraz mocno powiększy. Zobaczcie sami...



W taką pogodę jaka była w poniedziałek. W takim mieście jak Police. W takim filmie jaki nakręciliśmy. Jeszcze rok temu. Ba! Nawet pewnie miesiąc temu policzan nie udałoby się policzyć. Dziś można. Coraz ściślej przyjmujemy założenia życia w cieniu Covid-19.



Puste parki, skateparki, psioparki. Puste alejki, uliczki, trawniczki. Zostań w domu. Ale jeśli zgłodniejesz to szaszłyk przyjedzie do Ciebie. Pandemia, pandemią a... jeść się chce.



Mają Police swój urok. Położone w cieniu wielkiej fabryki, z jej kominami dominującymi nad otoczeniem. Zwłaszcza kiedy zajrzysz w tę ich najstarszą część. Gdzie historia już mówi dzień dobry, ale na straży wciąż stoi Sedina. Jakby wycięta z metalu kopia fontanny Manzla, z miasta na południe od Polic. Nic to. Niech strzeże swych mieszkańców.