Wiceminister Kaleta: postanowienie TSUE atakiem na suwerenność Polski

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta krytykuje postanowienie unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

TSUE nakazał natychmiastowe zawieszenie przepisów dotyczących nowej izby polskiego Sądu Najwyższego.W rozmowie z Polskim Radiem wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta ocenił, że nie było podstaw do wydania takiego orzeczenia. Wiceminister dodał, że ze względu na "bezprecedensowy" charakter decyzji TSUE nie sposób na gorąco wskazać jakie będą konsekwencje tej sprawy.O zamrożenie działalności Izby Dyscyplinarnej wnosiła do Trybunału Komisja Europejska. Polska domagała się odrzucenia tego wniosku, uznając go za niedopuszczalny. Przedstawiciele rządu podkreślali, że reforma sądownictwa leży w kompetencjach państw członkowskich i to one decydują, jak zorganizować wymiar sprawiedliwości. Sędziowie z Luksemburga napisali w uzasadnieniu wyroku, że choć organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do państw Unii, mają one obowiązek trzymania się prawa.