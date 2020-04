Okradają seniorów oferując pomoc w zakupach

Centrum Seniora w Szczecinie ostrzega przed oszustami.

O nowym procederze pobierania pieniędzy na zrobienie zakupów poinformowała nas słuchaczka naszej audycji interwencyjnej " Czas Reakcji ", która na co dzień pracuje jako pielęgniarka środowiskowa.- Pan, którym się opiekuję powiedział, że na Facebook Messengerze ogłaszają się osoby fikcyjne, które przychodzą do domów i pobierają pieniądze. Oczywiście nie robią zakupów - mówi pielęgniarka środowiskowa.Zalecamy ostrożność i kontakt z nami lub organizacjami, które zrzeszają wolontariuszy - mówi Klaudia Piotrowska z Centrum Seniora.- Jako Centrum Seniora przyjmujemy potrzeby osób starszych. Przy współpracy z centrami wolontariatu łączymy wolontariusza do danej starszej osoby - mówi Piotrowska.Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem strony seniorszczecin.pl Klaudia Piotrowska dodała, że organizacje pracują nad stworzeniem jednolitego identyfikatora, który utrudni działanie oszustów.