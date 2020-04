Fot. pixabay.com / dimitrisvetsikas1969 (CC0 domena publiczna)

Wieczorem rozpocznie się dezynfekcja w Pyrzycach - informuje burmistrz miasta.

Dotyczy to miejsc użyteczności publicznej między innymi głównych ulic miasta, sklepów, banków i parkingów. W związku z tym mieszkańcy proszeni są o zamykanie okien, pozostanie w domach, zabezpieczenie swoich samochodów, a także rzeczy pozostawionych np. na balkonach i zwierząt, tak by nie miały kontakty ze środkiem odkażającym.



Dezynfekcja rozpocznie się o godzinie 20 i potrwa do 1 w nocy.