Apel o pomoc. Brakuje podstawowych środków ochronnych

O wsparcie finansowe dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie zaapelowała do radnych województwa przewodnicząca sejmiku Maria Ilnicka-Mądry. Skierowała w tej sprawie do wszystkich pismo.

W kwietniu radni mieli odwiedzić te placówkę przy okazji wyjazdowej sesji w Myśliborzu. Z uwagi na epidemię koronawiursa wizyta nie doszła do skutku.



Jak przekonuje Ilnicka-Mądry, podopieczni ośrodka to dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji, nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.



Ośrodek potrzebuje pomocy, brakuje w nim podstawowych środków ochronnych: maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji.