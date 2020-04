Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Sprzęt AGD trafi do bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Goleniowie.

Przekaże go firma BSH, producent między innymi marki Bosh. To w ramach akcji #BoschwPogotowiu. Do wszystkich 22 baz w Polsce trafią pralki i suszarki. W ten sposób firma pomaga jednostkom medycznym w walce z koronawirusem.