"Można korzystać z lasów, ale bardzo roztropnie". Zagrożenie pożarem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Czerwona mapa zachodniopomorskich lasów. Mamy susze i duży poziom zagrożenia pożarowego. Od początku roku w całej Polsce odnotowano 2700 pożarów lasów.

Tylko w poniedziałek w Zachodniopomorskiem w okolicy Mołdawina i Miłogoszczy spłonęło 2,5 hektara lasu. Z ogniem walczyli strażacy z Łobza, Reska, Łosośnicy Radowa Małego, a także samoloty Dromader Lasów Państwowych.







Jak mówi rzecznik zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Tomasz Kubiak, akcje gaszenia lasu należą do najtrudniejszych.

- Wiatr odgrywa tu bardzo dużą rolę. W momencie, kiedy mamy pożar ściółki, niestety można źle decydując i operując możliwościami samochodów i samolotów gaśniczych spowodować przejście do pożaru wierzchołkowego, a wtedy jest bardzo trudno zatrzymać - tłumaczy Kubiak.Od poniedziałku rząd realizuje pierwszy etap odmrażania gospodarki i życia społecznego. - Dozwolone jest m.in. wejście do parków i lasów - mówi minister środowiska Michał Woś. - Nie odnotowaliśmy w lasach dramatycznego wzrostu zainteresowania. Apelujemy do wszystkich: można korzystać z lasów, ale bardzo roztropnie.Mapa zagrożenia pożarowego lasów w Polsce można znaleźć w internecie pod adresem bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/