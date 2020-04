Koleją Metropolitalną ze Szczecina do Polic. Prace ruszą w czerwcu [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W połowie czerwca ruszą prace budowlane na linii kolejowej ze Szczecina do Polic. Oznacza to, że rozpocznie się wówczas kolejny już etap budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Największa obecnie inwestycja kolejowa w regionie ma być gotowa w połowie 2022 roku.



- Obecnie wykonawca przygotowuje teren wzdłuż istniejących torów tak, aby za dwa miesiące mogły rozpocząć się właściwe prace budowlane - mówi Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. - Prace do Polic będą polegać na modernizacji ponad 20-kilometrowego odcinka ze stacji Szczecin Główny do stacji Police. Podróżni zyskają wygodne perony, które będziemy modernizować. Będzie antypoślizgowa nawierzchnia, będą wiaty, wygodne ławki. Będzie oczekiwany standard podróżowania koleją.



Na trasie kolejowej ze Szczecina do Polic PKP Polskie Linie Kolejowe przebudują 27 stacji i przystanków. Wybudują także kilka nowych - między innymi Szczecin Cmentarz Centralny, Niemierzyn czy też Skolwin Północny.



Koszt całej inwestycji to kwota prawie 800 milionów złotych.