Maseczki ostatecznie w środę trafią już do wszystkich mieszkańców Koszalina. Każdy znajdzie w skrzynce dwie sztuki osłon na twarz. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ktoś ukradł część maseczek przeznaczonych dla mieszkańców Koszalina. Miasto zakupiło 100 tysięcy sztuk osłon na twarz. Trafiają do skrzynek na listy.

Niestety - jak mówi prezydent Koszalina, Piotr Jedliński, wyciągają je złodzieje.



- To jest bardzo smutna informacja: zdarzają się przypadki kradzieży; takie sygnały otrzymujemy. Dla wielu mieszkańców, zwłaszcza dla seniorów jest to problem, bo te osoby nie są osobami zamożnymi - dbajmy o nich! To, że takie przypadki się zdarzają nie świadczy o nas najlepiej - podkreślił prezydent Jedliński.



Maseczki ostatecznie w środę trafią już do wszystkich mieszkańców Koszalina. Każdy znajdzie w skrzynce dwie sztuki osłon na twarz.