Minister infrastruktury otworzył obwodnicę Węgorzyna [ZDJĘCIA]

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk otworzył obwodnicę Węgorzyna w Zachodniopomorskiem.

Trasa, która kosztowała ponad 13 milionów złotych, wyprowadzi z miasta cały ruch tranzytowy. Minister Adamczyk podkreślił, że inwestycja ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.- Ta droga, będąca jednocześnie obwodnicą miejscowości, daje tę szansę i nadzieję, że wreszcie samochody ciężarowe, kolumny wojskowe kierujące się na niedaleki poligon, pojadą poza domami. Nie powodując niebezpieczeństwa i zagrożenia na drodze. Ale szczególnie nie zostawiając tego, co najmniej pożądane, czyli szum, hałas i smród spalin - mówił Adamczyk.Jak dodaje minister, takie inwestycje jak obwodnica Węgorzyna są realizowane równocześnie z większymi zadaniami, w ramach programu zrównoważonego rozwoju Polski.- Małe odcinki dróg, potrzebne mieszkańcom tego regionu, turystom, przejeżdżającym tranzytem, tak, jak i wielkie inwestycje, są realizowane jednocześnie. I bez względu na to gdzie, realizujemy inwestycje w ramach programu zrównoważonego rozwoju, który jest kwintesencją planu prezydenta Andrzeja Dudy - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.Pierwszy etap obwodnicy Węgorzyna zrealizowano 18 lat temu.Oddana we wtorek inwestycja zamyka trasę obwodową wokół miejscowości na bardzo ruchliwej drodze krajowej numer 20.