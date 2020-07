Będą autobusy ze Świnoujścia do Bansin

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Jeżeli spółki komunikacyjne nie dojdą do porozumienia w sprawie linii europejskiej, to Świnoujście samo zorganizuje kursy autobusowe ze Świnoujścia do Bansin. Tak deklaruje prezydenta miasta.

Janusz Żmurkiewicz spotkał się w czwartek w tej sprawie z burmistrz gminy Heringsdorf

i przedstawicielami UBB oraz świnoujskiej komunikacji autobusowej. Chodzi o odtworzenie połączenia autobusowego między Świnoujściem a Bansin. Autobus zatrzymywał się także w Ahlbecku i Heringsdorfie.



Jeżeli w ciągu tygodnia nie uda się wypracować wspólnego rozwiązania, to Świnoujście samo zorganizuje taką linię i do Niemiec będą jeździć tylko polskie autobusy - mówi Janusz Żmurkiewicz.



- Gdy tylko zakończymy przebudowę na ul. Wojska Polskiego, na tym ostatnim odcinku przy ulicy Matejki, to świnoujska komunikacja autobusowa uruchamia linię autobusową do Bansin, którą będzie obsługiwała własnym transportem - tłumaczy Żmurkiewicz.



Linia Europejska kursowała do końca 2015 roku. Z kolei w sierpniu 2017 roku niemiecka spółka UBB uruchomiła swoje własne połączenia do transgranicznych miejscowości. Nie zgadzały się na to władze Świnoujścia, a niemieckie autobusy zatrzymywała straż miejska.

Sprawą zajął się sąd, który uznał, że niemieckie linie mają prawo zatrzymywać się na polskich przystankach.