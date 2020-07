Budynek pęka. Będzie ekspertyza zabytkowej kamienicy [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Muzeum Oręża Polskiego planuje wyremontować zbudowaną w XV wieku kamienicę kupiecką w Kołobrzegu.

Zabytek jest jedną z siedzib muzeum i miejscem organizacji wystaw. Jako, że budynek pozostaje pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Pierwszym krokiem jest wykonanie ekspertyzy technicznej niezbędnej do wskazania sposobu, w jaki mają przebiegać prace.



- On po prostu już pęka. Widać już, że te spękania są wywołane różnymi geologicznymi sprawami. Najprawdopodobniej woda podmywa fundamenty i ta ekspertyza wykaże, co trzeba zrobić, jakim sposobem - o stanie budynku mówi Aleksander Ostasz, dyrektor muzeum.



Muzeum otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego. 25 tysięcy złotych ma pozwolić na wykonanie ekspertyzy, której wyniki powinniśmy poznać najpóźniej na koniec listopada. Dopiero wówczas okaże się, ile kosztować będzie remont zabytku. Kamienica kupiecka jest jedynym zachowanym zabytkiem późnogotyckiej architektury w regionie. Zbudowana została w pierwszej połowie XV wieku i pełniła wówczas funkcje mieszkalne i handlowe.