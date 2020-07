"To skandaliczne przypadki". Apel ratowników

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Wandale zniszczyli wieżę ratowników w nadmorskich Gąskach w gminie Mielno. Ratownicy stracili miejsce, skąd obserwowali plażę.

Wcześniej w innej nadmorskiej miejscowości zostali okradzeni. - To skandaliczne przypadki - mówi Leszek Pytel, szef ratowników w gminie Mielno. - Sprzęt, który służy do ratowania życia jest nienaruszalny. W pewnym momencie może go po prostu zabraknąć. Wszędzie w normalnych krajach, gdzie wystawia się koło ratunkowe, to ono nie zniknie. Przez cały sezon będzie w tym samym miejscu, bo wiadomo, że kiedyś może komuś uratować życie. U nas spotykamy się z dewastacją, zniszczeniem sprzętu ratowniczego. Mam wielką prośbę o niekradzenie, nieniszczenie sprzętu ratowniczego. Kiedyś w krytycznym momencie może go zabraknąć.



Sprawy zniszczeń i kradzieży bada policja. W gminie Mielno ratownicy pilnują bezpieczeństwa na kąpieliskach od Gąsek po Łazy.