Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

Tworzenie Centrum Usług Społecznych w całym kraju zapowiedziała podczas spotkania z mieszkańcami Kamienia Pomorskiego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Tworzenie Centrów Usług Społecznych jest możliwe, dzięki inicjatywie ustawodawczej prezydenta Andrzeja Dudy. W styczniu ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na utworzenie takich centrów. Mają one wspierać na poziomie lokalnym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej.



- Rozpoczynamy pilotaż i na ten pilotaż zostało przeznaczonych 100 mln złotych. Powstanie 30 takich ośrodków na terenie całego kraju. I właśnie Koszalin jako pierwszy otrzymał taką promesę w wysokości 2 mln 400 tys. złotych - powiedziała Maląg.



Minister Maląg powiedziała w Kamieniu Pomorskim, że priorytetem rządu jest wspieranie rodziny.



- Ta rodzina, która ma swoje zabezpieczenie w konstytucji. Rodzina to związek małżeński kobiety i mężczyzny, z którego rodzą się dzieci. I to rodzice decydują o tym, jak będą wychowywali swoje dzieci. Nie państwo, nie inne instytucje, tylko właśnie rodzice. I ta najważniejsza rola rodziny jest budowana przez ostatnie pięć lat - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej.



Minister Marlena Maląg spotkała się w czwartek także z mieszkańcami Trzebiatowa, Gryfic i Koszalina.