Burmistrz Szczecinka złożył zawiadomienie do prokuratury

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Burmistrz Szczecinka Daniel Rak złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie odpadów z kołobrzeskiej oczyszczalni ścieków.

Chodzi o rozrzucenie na polach na obrzeżach Szczecinka co najmniej kilkudziesięciu ton odpadów z oczyszczalni ścieków w Kołobrzegu. O problemie został też poinformowany Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.



Firma, która miała zajmować się utylizacją nieczystości wynajęła od Agencji Mienia Wojskowego tereny, na których przynajmniej kilkukrotnie wyrzuciła odpady, które zdaniem burmistrza mogą zagrażać środowisku.



- Nigdy nie było tu prowadzonej gospodarki rolnej. Po tych polach kiedyś jeździły amfibie i czołgi. Są to tereny, których skład mineralogiczny to przede wszystkim piaski, grunty przepuszczalne. Dodatkowo znajduje się tutaj naprawdę duża ilość rowów melioracyjnych, które są ze sobą połączone a w ostateczności trafiają one przecież do naszego jeziora - powiedział Rak.



W wyjaśnienie sprawy zaangażowała się kołobrzeska spółka „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”. Jej prezes Paweł Hryciów mówi, że będzie współpracował ze wszystkimi instytucjami.



- Zostały przekazane dokumenty, które mogliśmy już jako spółka w tym momencie przekazać drugiej stronie. Zostało wszczęte postępowanie przez WIOŚ. W tej chwili też robimy wewnętrzne postępowanie, żeby sprawdzić czy ta firma w stu procentach ze swojej umowy się wywiązywała. Będziemy dostarczali wszystkie dokumenty, o które WIOŚ poprosił w tej sprawie - powiedział Hryciów.



Wiadomo, że firma współpracująca z kołobrzeską spółką wyrzucała nieczystości przynajmniej w trzech miejscach na obrzeżach Szczecinka.



Kierownictwo Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu zapewniło, że odpady z oczyszczalni ścieków nie będą już przywożone do Szczecinka.