Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Elektryczne skutery czy hulajnogi to tegoroczny hit w nadmorskich kurortach. Ich użytkownicy często nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że w czasie wakacyjnej zabawy popełniają wykroczenie drogowe.

Komendant strażników miejskich w Kołobrzegu Mirosław Kędziorski zaznacza, że na ścieżkach rowerowych nie mogą poruszać się inne pojazdy.



- Rower zgodnie z definicją z ustawy o ruchu drogowym jest to urządzenie napędzane siłą mięśni, wszystko co jest w inny sposób napędzane nie może się poruszać po drodze dla rowerów i my na to zwracamy dużą uwagę i wielu kierowców tych urządzeń zatrzymaliśmy i ukaraliśmy mandatem - informuje Kędziorski.



Popełniającym takie wykroczenie grozi mandat w wysokości 100 złotych.