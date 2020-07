Prawie 1,5 miliona z budżetu państwa na DPS-y

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Prawie półtora miliona złotych trafi w tym tygodniu do powiatów prowadzących DPS-y. To decyzja wojewody zachodniopomorskiego.

Pieniądze z budżetu państwa będą wykorzystane m.in. na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej, zwłaszcza tych pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii koronawirusa. Podział dotacji był uzależniony od liczby osób pozostających pod opieką domów pomocy społecznej oraz liczby pracowników w nich zatrudnionych.



Największa pula dofinansowania trafi do Koszalina - to prawie 260 tysięcy złotych, następnie do Szczecina - ponad 200 tysięcy złotych i do Gryfic - 160 tysięcy złotych. Pieniądze trafią w sumie do 32 domów pomocy społecznej.