Branża turystyczna liże rany. Debata w Kołobrzegu

Według danych RSTU obecnie obłożenie w kołobrzeskich hotelach wynosi od 50 do 90 proc. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

O kondycji polskiej turystyki debatowali w Kołobrzegu politycy Platformy Obywatelskiej.

Prezydent miasta, Anna Mieczkowska wyliczała straty, jakie przyniosła miastu epidemia koronawirusa.



- Brak turystów w Kołobrzegu oznacza brak wpływu opłaty uzdrowiskowej. Już dziś szacujemy, że jest to prawie 3 mln złotych przez te kilka miesięcy. Jest to nieodwracalne - zaznaczyła prezydent Mieczkowska.



Marszałek Senatu, Tomasz Grodzki wskazywał, że przyjęty przez Sejm bon turystyczny powinien obejmować więcej grup społecznych.



- To, co zaoferowano branży turystycznej, czyli bon turystyczny tylko dla dzieci, a już nie dla osób starszych, co odrzucił Sejm powoduje, że siła tego bonu jest zdecydowanie mniejsza - ocenił marszałek Grodzki.



Z kolei Mariusz Ławro z Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego wskazuje, że liczba turystów systematycznie wzrasta, lecz problem stanowić może sezon jesienno-zimowy.



- Przekonali się, że u nas jest bezpiecznie. Myślę, ze to skutkuje tym, że dziś mamy dużo turystów w mieście. Trzeba myśleć o jesieni. Tak naprawdę ruch rezerwacyjny na jesień zamarł, on nie istnieje - dodał Mariusz Ławro.



Według danych RSTU obecnie obłożenie w kołobrzeskich hotelach wynosi od 50 do 90 proc.