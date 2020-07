Chaszcze na ulicach. Lasy Państwowe sfinansują projekt kwietnych łąk

Sfinansujemy tworzenie w miastach kwietnych łąk na niekoszonych skwerach - zadeklarował dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Andrzej Szelążek. źródło: https://www.facebook.com/DariuszMateckiFanPage/videos/741653086569822/ Zamiast dyskusyjnego niekoszenia traw Chojna chce postawić na kwietne łąki z prawdziwego zdarzenia. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Inicjatywa jest skierowana m.in. do miasta Szczecin, gdzie w wielu miejscach straszą nieskoszone skwery. Lasy sfinansują mieszanki, które będzie można posadzić w miejsce chwastów.



- W ramach wysiewu czy zakładania tych łąk kwietnych proponujemy chabry, facelię, gipsówki, koniczyny, złocień, goździki, rojniki, czyli to wszystko, co występuje na łąkach śródleśnych - zaproponował dyr. Szelążek.



Radny Prawa i Sprawiedliwości, Dariusz Matecki liczy, że inicjatywa otrzyma poparcie ponad podziałami.



- Wyznaczone zostałyby tereny, które zostaną przygotowane pod zasianie łąki kwietnej. Nasiona zostaną dostarczone przez Lasy Państwowe i to one rzecz sfinansują. Z taką inicjatywą - co warto podkreślić - wychodziliśmy my, jako radni PiS, wychodziły ruchy miejskie, wychodzili też radni Koalicji Obywatelskiej. Jest to coś, co jest ponad wszelkimi podziałami, co jest dobrym pomysłem - ocenił radny Matecki.



Kwietne łąki w miastach powstały już w Chojnie, kolejne będą Trzebiatowie.