Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Skradziony sprzęt budowlany odzyskali kołobrzescy policjanci. To niwelator, który zniknął z jednego z placów budowy.

Sprawca wykorzystał fakt, że jeden z budynków był otwarty, wszedł do środka i wyniósł niwelator. Funkcjonariuszom udało się znaleźć złodzieja - to 30-letni mężczyzna.



Skradziony sprzęt trafił do właściciela. Sprawcy grozi 5 lat więzienia.