75 drzew na 75-lecie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Regionala Dyrekcja Lasów Państwowych to 35 nadleśnictw, w których pracuje 2000 osób. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

75 drzew zostanie posadzonych w Szczecinie. W ten sposób Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych uczci 75-lecie powstania administracji leśnej na Pomorzu Zachodnim.

- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie zarządza ponad 600 tysiącami hektarów lasów - mówi dyrektor Andrzej Szelążek.



- Przez te 75 lat my zwiększyliśmy lesistość o 50 procent, natomiast Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie w ciągu tylko ostatnich 25 lat zwiększyła powierzchnię leśną o 15 tysięcy hektarów. Gdzie są programy, które dotyczą ochrony środowiska, sadzenia drzew, tam państwo możecie zawsze spotkać leśnika z województwa zachodniopomorskiego, czyli z Regionalnej Dyrekcji - dodaje Szelążek.



Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych to 35 nadleśnictw, w których pracuje 2000 osób. - Nieprawdą jest, że prowadzimy gospodarkę rabunkową, bo nie raz słyszymy o tym i takie zdania są formułowane w stronę leśników. My prowadzimy przede wszystkim zrównoważoną gospodarkę leśną. Co to znaczy? To znaczy, że nie ma możliwości zmniejszenia zasobów leśnych, my te zasoby tylko zwiększamy - mówi Szelążek.



Lesistość na terenie zarządzanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Szczecinie jest większa o 6 procent od średniej krajowej. W Polsce wynosi ona 30 procent, w naszym regionie 36 procent. Drzewo przeciętnie ma od 30 do 50 lat.