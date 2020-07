100 milionów dla portu i Międzyodrza

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

To już pewne - będziemy mieli lepsze drogi w porcie i na Międzyodrzu. Szczecin otrzymał własnie na ten cel 100 milionów złotych.

Umowę w tej sprawie zawarto w czwartek w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.



Ministerstwo Infrastruktury, które rozdziela pieniądze z dotacji unijnych zaakceptowało projekt szczecińskiego samorządu związany z poprawą dostępności do Portu w Szczecinie i przebudową układu drogowego na Międzyodrzu.



- Domykamy dzisiaj jedną z ważnych kwestii formalnych. Mając zagwarantowane środki, możemy ze spokojem przystępować do realizacji tej inwestycji – mówi Michał Przepiera, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin. – Przebudowa dróg na Międzyodrzu to projekt o dużym znaczeniu dla rozwoju Miasta oraz Portu. Poprawimy bezpieczeństwo, w lepszym zakresie skomunikujemy Łasztownię z centrum miasta i co istotne zdecydowanie usprawnimy ruch tranzytowy do Portu w Szczecinie. Teraz przygotowujemy się do ogłoszenia kolejnych przetargów.



Zadanie zostało podzielone na etapy. Aktualnie trwa przebudowa ul. Górnośląskiej, w toku jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy Estakady Pomorskiej. W przygotowaniu są przetargi na przebudowę kolejnych ulic – m.in. Ronda na Energetyków, ul. Władysława IV oraz przebudowy dróg w Porcie – m.in. Kujota i Hryniewieckiego. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 100 mln zł.



Za realizację inwestycji odpowiada Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.



Przebudowa układu drogowego na Międzyodrzu to jedna z największych inwestycji komunikacyjnych, która będzie realizowana w Szczecinie w najbliższych latach. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz zapewnienie obsługi komunikacyjnej dla szczecińskiego portu. W ramach zadania zmodernizowane zostaną m.in. ulice: Gdańska, Energetyków, Górnośląska. Zmieni się także układ dróg na Łasztowni, którą z Nabrzeżem Wieleckim połączy Most Kłodny.



Nowa przeprawa zlokalizowana będzie w pobliżu Trasy Zamkowej, połączy Centrum Miasta z obszarem rewitalizowanej Łasztowni. Będzie to konstrukcja wantowa z wysokim na około 100 metrów pylonem oraz 24 linami podtrzymującymi pomost. Po moście będą poruszać się piesi, rowerzyści, samochody oraz tramwaje. Konstrukcja umożliwi również zachowanie najwyższej klasy żeglowności.