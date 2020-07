Dziewczynka wypadła z jachtu na Dąbiu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

9-letnia dziewczyna wypadła z jachtu w Szczecinie. Do zdarzenia doszło na jeziorze Dąbie.

WOPR-owcy dostali informacje o przewróconej jednostce. - Na miejscu okazało się, że do wody wypadła dziewczynka, która nie miała na sobie kamizelki - relacjonował Apoloniusz Kurylczyk z WOPR-u. - O godzinie 12.52 dziewczynka została wydobyta spod wody. Rozpoczyna się akcja resuscytacyjna, jednocześnie jednostka kieruje się na Nabrzeże przy Kapitanacie Portu. Dziewczynka zostaje przekazana do załogi Pogotowia Ratunkowego.



Dziewczynka trafiła do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie.