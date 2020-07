Wakacje nad polskim morzem nie muszą być drogie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wszechobecna drożyzna nad polskim morzem to mit - przekonuje urząd gminy w Rewalu.

Na dowód, że nad Bałtykiem nie jest drogo, urzędnicy publikują na gminnym Facebooku bilety i paragony za obiady. #GminaRewaldlaKażdego - tak nazywa się akcja. W Niechorzu dorsza z frytkami i surówką można zjeść za 30 złotych, za schabowego zapłacimy nieco taniej, bo 25 złotych. Z kolei wejście na latarnie morską w Niechorzu kosztuje 9 i 5 zł.



Czy opłaca się przyjechać na wybrzeże na Pomorzu Zachodnim? Zapytaliśmy o to turystów.



- Jak najbardziej się opłaca. Trzeba przejść się po knajpach, żeby mieć jakieś takie porównanie. - Jest dużo taniej niż się spodziewaliśmy. - Za klasyczny obiad dla sześciu osób zapłaciliśmy 116 złotych. Smakowało. - Osiem dni dla dwuosobowej pary to wydatek minimum 2200 zł. - Jeśli chodzi o noclegi czy wynajem domku, pokoju, to cena jest porównywalna do np. Chorwacji. Pogoda nam się udała - mówią turyści.



Od tego weekendu pierwszy raz w tym sezonie została uruchomiona nadmorska kolej wąskotorowa. Za bilet na trasie Gryfice - Trzęsącz zapłacić trzeba 23 złote.