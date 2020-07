Pamiątkowa koszulka za przelanie krwi w rocznicę Powstania Warszawskiego

Fot. Matylda Rozpędek [Radio Szczecin]

Niedługo ruszy piąta edycja akcji "Przelej krew w rocznicę Powstania Warszawskiego".

Wakacje są trudnym okresem dla regionalnych centrów krwiodawstwa w całym kraju. Od lat fundacja "Małych stópek" angażuje się w pomoc przy pozyskiwaniu krwi.



Jak mówi prezes fundacji ks. Tomasz Kancelarczyk, jest to dobra okazja, aby połączyć krwiodawstwo z patriotyzmem.



- Każdy krwiodawca wie, że dochodzi do pewnego przetoczenia, przelania krwi. Pewna gra słów, nawiązanie z jednej strony do ofiary powstańców z ofiara krwiodawcy. Dzisiejszy patriotyzm, który nie wymaga przelewania krwi na polu walki, ale polem dzisiejszej walki jest chociażby stacja krwiodawstwa - mówi Kancelarczyk.



Dla osób, które przyjdą oddać krew w dniach od 30 lipca do 1 sierpnia, przygotowana będzie pamiątkowa koszulka. Jest na niej symbol Polski Walczącej stworzony z kropli krwi.