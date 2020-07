Fot. pixabay.com / Bao_5 (CC0 domena publiczna)

To dwie kobiety w średnim wieku z powiatu białogardzkiego, młody mężczyzna i kobieta w średnim wieku z powiatu stargardzkiego oraz starsza kobieta i młody mężczyzna ze Szczecina.

W sumie liczba osób zakażonych w naszym regionie to 703. Do tej pory zmarły 23 osoby.



W kraju, jak podaje Ministerstwo Zdrowia, są 502 nowe, potwierdzone zakażenia. Nie żyje kolejnych sześć osób. Do tej pory koronawirusem zakaziło się w Polsce prawie 44 tysiące osób. Zmarło ponad 1,5 tysiąca.