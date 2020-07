Uwaga kierowcy - w rejonie al. Jana Pawła II nie jeździmy "na pamięć" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Mateusz Papke [Radio Szczecin]

16 miesięcy potrwa przebudowa al. Jana Pawła II w Szczecinie. W tym czasie kierowców czekać będą kolejne zmiany w organizacji ruchu.

W pierwszym etapie wyłączony został już odcinek od pl. Grunwaldzkiego do Urzędu Miasta. Oznacza to, że druga nitka al. Jana Pawła II biegnąca od skrzyżowania z ulicą Felczaka w kierunku pl. Grunwaldzkiego jest obecnie drogą dwukierunkową.



- Za każdym razem, kiedy wprowadzamy nową organizację ruchu prosimy i apelujemy do kierowców, żeby zwracali szczególną uwagę na to, co się dzieje. Mamy tendencję do jazdy "na pamięć" i - niestety - tak samo wygląda w przypadku al. Jana Pawła II. Zdarzają się kierowcy, którzy nie wiedzą jak jechać, często próbują jazdy pod prąd. Mamy nadzieję, że przyzwyczają się do tego, co przez najbliższe miesiące będzie na nich czekało w tym rejonie - wierzy Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



Zmiany w al. Jana Pawła II w Szczecinie dotyczą także komunikacji miejskiej. Przede wszystkim linii autobusowej nr 70, która kursuje obecnie na zmienionej nieco trasie: od pl. Grunwaldzkiego przez ulicę Piłsudskiego, pl. Odrodzenia, ulicę Monte Cassino, ulicę Niedziałkowskiego do tymczasowego przystanku przy Urzędzie Miasta.



Wszystkie prace związane z przebudową al. Jana Pawła II w Szczecinie potrwają około 16 miesięcy.