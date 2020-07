Zmiany w ruchu w centrum Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Uwaga kierowcy - ważne zmiany w organizacji ruchu w centrum nadmorskiego Kołobrzegu.

We wtorek otwarte zostanie nowe rondo, które powstało na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II z ulicą Sybiraków, Waryńskiego i 18 Marca. Cała inwestycja drogowa w tym miejscu nadal jednak trwa i wykonawca zamknął kolejny odcinek sąsiednich ulic. Kierowcy nie przejadą odcinkiem ulicy 18 Marca od Piastowskiej do Dworcowej.



Utrudnienia potrwają do połowy sierpnia. Wówczas zakończy się cała inwestycja warta 9 milionów złotych. Zakłada ona wymianę nawierzchni, oświetlenia, a także budowę miejsc parkingowych i ścieżki rowerowej od alei Jana Pawła II aż do ulicy Zwycięzców.