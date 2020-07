Historyczna kostka w alei Jana Pawła II będzie zastąpiona nową [ZDJĘCIA]

Ponad 130-letnia kostka brukowa usuwana jest z al. Papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 130-letnia kostka brukowa usuwana jest z al. Papieża Jana Pawła II w Szczecinie. Trafi do depozytu miejskiego, a w miarę możliwości będzie używana np. do budowy nowych zatok autobusowych. Dlaczego XIX-wieczny bruk nie zostanie na Złotym Szlaku w Szczecinie?

Powody są dwa: techniczny i finansowy. Jak mówi Hanna Pieczyńska - rzecznik ZDiTM w Szczecinie - dopiero po demontażu okazuje się, które kostki nadają się do ponownego użytku.



- Wyobraźmy sobie, że połowa tej kostki byłaby do ponownego przełożenia, a drugą część musielibyśmy przygotować jako nową. Wtedy ta ulica wyglądałaby zupełnie inaczej w jednym fragmencie, a zupełnie inaczej w drugim - powiedziała Pieczyńska.



- Ułożenie starej kostki po jej odrestaurowaniu to większe koszty, a budżety na inwestycje są ograniczone - dodaje Pieczyńska. - Koszty związane z jej docięciem, doczyszczeniem, przygotowaniem są wyższe niż te, które poszczególne jednostki wydają na przygotowanie projektu i wykorzystanie nowych materiałów.



Dzięki nowej granitowej kostce położonej w al. Jana Pawła II, jeżdżące samochody mają mniej hałasować. Koszt inwestycji to blisko 24 miliony złotych.



Prace mają zakończyć się za rok.