CBŚP zatrzymało 10 osób. Znów wyłudzenia VAT

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 10 osób na zlecenia Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Zatrzymani to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT.

Z powody działalności grupy Skarb Państwa stracił pół miliona złotych - mówi prokurator Małgorzata Zapolnik.- W czwartek zakończono czynności w tej sprawie, zatrzymano 10 osób, w stosunku do trzech osób sąd, na wniosek prokuratora, zastosował tymczasowe aresztowanie. Jednej z osób, Małgorzacie P. przedstawiono zarzut zorganizowania i kierowania grupą przestępczą - poinformowała.Prokurator Małgorzata Zapolnik mówi, ze grupa do wyłudzania podatku VAT stosowała mechanizm tzw. karuzeli VAT-owskiej.- Towar, który był kupowany w Polsce przez firmy zagraniczne określane jako "znikający podatnicy" nigdy nie wyjeżdżał poza granice Polski i trafiał do ostatecznych odbiorców w Polsce. Oznacza to, że podejrzani dokonywali zakupu towarów w cenie netto, do czego nie byli uprawnieni z uwagi na sprzedaż krajową, a sprzedawali w Polsce w cenie brutto - dodała.Śledczy ustalili, że członkowie grupy posiadają majątek o wartości ponad 10 milionów złotych, który zostanie zabezpieczony na poczet przyszłych kar.Za wyłudzanie podatku VAT grozi obecnie kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.