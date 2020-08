Zieloni postulują: przejdźmy na ekologiczne sposoby walki z owadami

Miasto powinno zrezygnować z chemicznego odkomarzania i przejść na bardziej ekologiczne sposoby walki z owadami - postulują Zieloni. Z apelem w tej sprawie zwrócili się do władz Szczecina.

Problem w tym, że - jak informuje miasto - z powodu suszy w tym roku nie było jeszcze oprysków. W te zapewnienia nie wierzy radny Przemysław Słowik.- Wiemy, że nie jest to do końca zgodne z prawdą. Wystarczy spojrzeć na umowy zawarte przez miasto, te które są już dostępne na BIP-ie. 12 sierpnia została zawarta umowa ze szczecińską firmą na prawie 9 tys. zł na odkomarzanie, które będzie przeprowadzone w tym roku. Pierwszy postulat jest taki, abyśmy nie kontynuowali odkomarzania chemicznego - mówił Słowik.Za cenę chemicznego odkomarzania moglibyśmy kupić około 700 budek lęgowych dla jerzyków - dodawał Andrzej Radziwinowicz, sekretarz partii Zielonych w Szczecinie.- To już jest testowane w całej Polsce. Chcemy żeby Szczecin takie rozwiązanie zastosował. Przede wszystkim skupiamy się na skróceniu tej drogi i niestosowaniu chemicznego odkomarzania - mówił Radziwinowicz.Zieloni złożyli w tej sprawie interpelację. Oprócz rezygnacji z chemicznych opryskówchcą także wprowadzenia programu edukacyjnego na temat ekosystemu.