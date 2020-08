"Róbcie to, co do tej pory, bo robicie to naprawdę super" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Urodzinowa trasa Radia Szczecin trwa w najlepsze. W sobotę odwiedziliśmy Pyrzyce, gdzie mieliśmy dla Was, naszych słuchaczy radiowe gadżety.

A Wy składaliście nam życzenia. - Życzę przede wszystkim wytrwałości. Róbcie to, co do tej pory, bo robicie to naprawdę super. Przede wszystkim zdrowia i żebyście wytrwali co najmniej kolejne 75 lat i będzie super. Regionalne radio. Wiemy wszystko, co się dzieje w Szczecinie. Słuchamy radia w domu, w pracy i w samochodzie. Cały czas jesteśmy razem. Życzymy, żebyście grali, jak gracie i prowadzili programy tak, jak prowadzicie, bo naprawdę jest super - mówili pyrzyczanie.Kolejnym miejscem spotkań będzie szczecińska Łasztownia. Możecie wygrać zestaw urodzinowych gadżetów Radia Szczecin. Na wasze zgłoszenia czekamy na radioszczecin.pl w zakładce Konkursy