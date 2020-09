Albo kradzież mleka w proszku, albo śmierć

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Zmusili mężczyznę do kradzieży... mleka w proszku. Trzej sprawcy ze Szczecina właśnie usłyszeli zarzuty. Jest akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło na początku roku. Pokrzywdzonego zaczepił jego znajomy, wsiedli razem do samochodu. Po chwili dosiadło się jeszcze dwóch obcych mężczyzn. Kazali mężczyźnie ukraść cztery opakowania mleka w proszku dla dzieci. Gdy mężczyzna się nie zgodził, zagrozili mu śmiercią.



Po dokonanej kradzieży zabrali mu jeszcze jego 20 złotych. Ciągle bili mężczyznę. W pewnym momencie wysadzili go. Przejeżdżająca obok kobieta, która zauważyła sytuację, powiadomiła policję.



Funkcjonariusze zatrzymali sprawców. Ci trafili do aresztu tymczasowego. Podejrzani dwaj 42-latkowie i ich o 10 lat młodszy kolega byli w przeszłości karani. Teraz grozi im od lat 2 do 12 lat więzienia.