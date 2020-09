Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Przed godziną 17 na ulicy Gdańskiej w kierunku Basenu Górniczego zderzyły się dwa samochody.

Jedna osoba została ranna, trafiła do szpitala. W tym rejonie są utrudnienia w przejeździe. Na miejscu są służby. Na razie nie wiadomo co było przyczyną zdarzenia.



Utrudnienia potrwają do godziny 19.