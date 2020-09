Chuligani nawołują do ataków na księży. Dyskusja w RSnW

"Księża są jak stonka. Tępmy ich" albo "Biskup największym trofeum łowieckim". Takie napisy pojawiły się na słupach w Parku Andersa w Szczecinie.

- Mamy do czynienia z wojną i jawnym nawoływaniem do ataków - mówili goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".Ksiądz Grzegorz Chojnacki profesor Uniwersytetu Szczecińskiego podkreślał, że takie akty wandalizmu często prowadzą do agresji. - Wszelkie postawy, które urągają godności człowieka są po prostu godne napiętnowania.Publicysta Tygodnika "Sieci" Grzegorz Górny uważa, że to celowe zachowanie. - Mamy do czynienia z dehumanizowaniem istot ludzkich, właśnie po to, aby dzięki temu ich odczłowieczyć i traktować właściwie jak zwierzęta, jak i insekty wręcz.Sprawa została zgłoszona do prokuratury. Zawiadomienie złożył szczeciński Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii.