Dziś Dzień Ratownictwa Medycznego

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

170 tysięcy - tyle razy rocznie zespoły pogotowia z regionu udzielają pomocy pacjentom.

Podsumowała to Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego, który obchodzimy we wtorek.



W sumie w zachodniopomorskim pogotowiu dyżuruje prawie dziewięciuset ratowników. Jak przyznają, to ciężka, ale bardzo ważna praca, szczególnie w czasie epidemii.



Dzień Ratownictwa Medycznego obchodzony jest w Polsce od 2006 roku.