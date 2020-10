Niewybuch w Szczecinie. Saperzy i robot "inspektor" w akcji [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Zakończyła się ewakuacja mieszkańców części szczecińskiego Pogodna. Specjalna grupa saperów ruszyła do akcji usuwania niewybuchu znalezionego przy ul. Jodłowej.

W akcji wykorzystywany jest robot nazywany "inspektorem" - tłumaczył rzecznik prezydenta miasta Łukasz Kolasa. - Słowa saperów są jasne: cokolwiek by to nie było dzisiaj tego w tamtym miejscu i w Szczecinie już nie będzie. Zakładam, że tak się stanie i ten niebezpieczny przedmiot opuści miasto. Ostateczna decyzja oczywiście i tak będzie zależeć od saperów i będzie uzależniona od tego, czym ten przedmiot jest.Jak dodał rzecznik, nadal trudno jednak dokładnie określić, czym jest ten obiekt. - Jest to przedmiot, który może być potencjalnie niebezpieczny. Dymił podczas odkrycia. Przez to nie da się do niego blisko podjeść, bez sprzętu ochronnego. Niestety, na razie nie jesteśmy więc w stanie stwierdzić w 100 proc., co to jest.Akcję zabezpiecza policja i straż miejska. Mieszkańcy mogli skorzystać z podstawionych autobusów komunikacji miejskiej.- Nie wiemy co to jest, więc nie mamy wyjścia i musimy się ewakuować. Trudno. Jedziemy na grzyby, korzystając z okazji. Będę się czuła bezpieczniej, bo ja to mam pod oknami. - Nigdy nie wiadomo, jak to się może skończy, ale są profesjonaliści, więc dadzą sobie radę - mówili mieszkańcy osiedla.Łącznie ewakuacją objętych jest ponad 500 osób. Jednak tylko garstka mieszkańców zdecydowała się na ewakuację zapewnioną przez miasto - mówił Radiu Szczecin rzecznik prezydenta Szczecina.Najbliższe godziny mieszkańcy spędzą w hali sportowej przy ulicy Twardowskiego, do której zostaną przewiezieni specjalnymi autobusami.Niebezpieczny przedmiot znaleziono już dwa tygodnie temu podczas prac wodno-kanalizacyjnych. Najprawdopodobniej jest to niewybuch z czasów II wojny światowej. Przejazd ulicą Santocką - na odcinku od 26 kwietnia do Witkiewicza - jest obecnie niemożliwy.