Radny KO usłyszał relację i zobaczył SMS-y. Napisał do prezydenta

Fot. Andrzej Kutys [Radio Szczecin]

Miejski radny twierdzi, że szczeciński ksiądz prześladuje uczennicę za udział w protestach Strajku Kobiet - przyznaje jednak, że sprawę zna tylko z relacji nastolatki i jedynym działaniem jakie podjął, było napisanie interpelacji do prezydenta Szczecina.

Rady Koalicji Obywatelskiej i działacz Zielonych Przemysław Słowik mówił o pełnoletniej dziewczynie, ta miała zgłosić się do niego i pokazać SMS-y od księdza, który wykluczył ją z lekcji. Słowik te wiadomości upublicznił na konferencji prasowej - spytaliśmy, czy próbował wcześniej wyjaśnić sprawę z wszystkimi stronami.



- To z relacji, którą mam od uczennicy - mówił Słowik.



- Pytał pan dyrekcję szkoły? Ma Pan takie prawo jako radny - zapytał nasz reporter.



- Mam, ale mam również prawo zgłosić to bezpośrednio do prezydenta. Takie sytuacje trzeba nagłaśniać - odpowiedział Słowik.



- Przytaczacie jakieś wypowiedzi. Nie znamy ich kontekstu. To jest jakiś fragment jakiejś prywatnej korespondencji. Pierwsze co Pan robi, to leci z tym do mediów. Jeżeli rzeczywiście zależałoby Panu na załatwieniu tej sprawy, bo brzmi to niepokojąco, wypadałoby zapytać Pani dyrektor, porozmawiać z księdzem, a co Pan robi? Pan pisze interpelację - kontynuował reporter Radia Szczecin.



- Ja będę decydował, jakie podejmuję kroki - odpowiedział radny.



My więc spytaliśmy w zachodniopomorskim kuratorium, czy wie o takiej sprawie - i jak się dowiedzieliśmy, nie wpłynęło żadne zgłoszenie. Radny Słowik jest zdeklarowanym przeciwnikiem religii w szkołach - jednocześnie, jak zapewnił, domaga się respektowania prawa uczennicy, aby mogła w takich lekcjach uczestniczyć, skoro tego chce.