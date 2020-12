Prawie 19 procent mieszkańców z przeciwciałami, aktywnie zakażonych koronawirusem jest ponad 7 procent - to wyniki pierwszego miesiąca badań przesiewowych w ramach Zachodniopomorskiego Programu Testowania COVID 19.

Przebadano ponad 2 tysiące pacjentów.- Część osób, rzeczywiście; nawet nie zauważyła tej choroby, przechorowała ją bezobjawowo, a część: przechorowała myśląc, że jest to zwykłe przeziębienie, infekcja górnych dróg oddechowych, a - okazuje się - było to zakażenie koronawirusem - potwierdza Robert Szank, dyrektor Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.Program będzie prowadzony do końca marca przyszłego roku. W Szczecinie badania przeprowadzają szpitale w Zdrojach i przy ul. Arkońskiej.