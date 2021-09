To był ostatni taki poranek z Radiem Szczecin.

W czwartek zakończyliśmy nasze Owocowe Czwartki, czyli akcję rozdawania koszyków pełnych owoców od "Owocowego świata". Serwowaliśmy gruszki, banany, porzeczki i śliwki.- Mieszko dzisiaj nie chce iść do przedszkola. - Może poprawimy mu humor owocami, Mieszko tak codziennie? - pyta reporter. - Nie tylko dziś, dzięki Wam humor się poprawi - odpowiada pan Cezary. - Jestem dyrektorką w przedszkolu, z przyjemnością skosztuję owoce - mówi dyrektorka przedszkola.Szykujemy jednak kolejne akcje, do których zaprosimy Was już niedługo.